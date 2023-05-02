Домбковский Антон Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домбковский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33089. ДОМБКОВСКІЙ, АНТОНЪ ИГНАТЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Плонск. у., гм. Замостье, д. Делянувекъ, 38 л.; — Варшав. О. С., 114, 134, 135, 1653, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 23 Окт. 907. | 900 91214 1655 У. | 98 88381 1647 У. | 95 90128 1647 У. | 93 97899 1647 У. | 90 52838 1655 У. | 87 69231 1655 У. | 87 13622 169 М. | 85 55435 1647 У. | 84 75036 169 М.
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