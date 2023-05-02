Толстяков Абдулла Камалев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толстяков
- Имя
- Абдулла
- Отчество
- Камалев
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140043. ТОЛСТЯКОВЪ, АБДУЛЛА КАМАЛЕВЪ. К. Инсарск. у., Рузаевск. в., д. Татарской Пишлы, 24 л.; — У. Чл. О. С. по Саранск. у. 17 Сент. 909, 2 ч. 576 У., 1 п. 12 и 173 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Окт. 909.
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