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Макурин Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макурин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8596. МАКУРИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 21 г., Аткарск. у., Невежкинск в. В. Т. при 32 стрелк. дивиз. Приволжск. окр. Ст. 205, лиш. св. 10 м. 16 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 янв. 923.

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