Батман Рамазан Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батман
- Имя
- Рамазан
- Отчество
- Оглы
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 439. Батман Рамазан Оглы, 18 л., Дагестанск. АССР, Тюринск. окр., с. Алцугар. Главсуд. Дагестанск. АССР. Ст. 142. лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26/І—26.
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