Батман Рамазан Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатман Рамазан Оглы

Батман Рамазан Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батман
Имя
Рамазан
Отчество
Оглы
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
439. Батман Рамазан Оглы, 18 л., Дагестанск. АССР, Тюринск. окр., с. Алцугар. Главсуд. Дагестанск. АССР. Ст. 142. лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26/І—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.