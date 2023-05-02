Миронов Николай Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17208. МИРОНОВ, НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ, 23 л. Гр. Новоржевск. у., Гривенск. в., д. Подлужье; — Н. С. по особ.-сложн. угол. дел. Новоржевск. у. Убийство, лиш. св. 2 г. Исп. 20 окт. 920.
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