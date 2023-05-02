Кустарев Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кустарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25780. КУСТАРЕВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 43 л. Гр. Меленковск. у., Заколпск. в., зав. Гуся-Хрустального; — Н. С. 1 р. Елатомск. у. Взяточнич., лиш. св. 5 л. Исп. 27 мая 920.
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