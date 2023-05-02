Прийма Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прийма
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39101. ПРІЙМА, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., Рыбинск. в., д. Ураньей, 40 л., рд. Кіевск. г., Звенигород. у., Журжинск. в., въ с. Поганенцахъ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 83154, арест. отд. 2½ г. Исп. 6 Нояб. 907. | 900 104065 1654¹ У. | 93 102247 1654¹ У. | 99 21980 169 М. | 91 26876 169 М. | 93 106661 1654¹ У.
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