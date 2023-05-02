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Мартюшев Филипп Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартюшев
Имя
Филипп
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8808. МАРТЮШЕВ ФИЛИПП ЕВСЕЕВИЧ, 61 г., Кунгурск. у., Асовск. в., д. Броды. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. 1 м. и пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 7 июля 923.

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