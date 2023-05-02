Абдул-Мазитов Абдул-Карим Абдул-Галямов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Мазитов
- Имя
- Абдул-Карим
- Отчество
- Абдул-Галямов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44639. АБДУЛЪ-МАЗИТОВЪ, АБДУЛЪ-КАримъ Абдулъ-Галямовъ (онъ же Абдулъ-Галимовъ и Мазитовъ). Мщ. г. Белебея, 28 л.; — Уфимск. О. С. (въ 4 р.), 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 31 Марта 905. | 902 98783 170¹ М. | 99 35653 169 М. | 900 8163 172 М.
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