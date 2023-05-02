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Поливанова-Куйдина Ольга Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поливанова-Куйдина
Имя
Ольга
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
18255. ПОЛИВАНОВА-КУЙДИНА, ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 23 л. Гр. Алексеевск. у., Засосенск. в.; — Н. С. 8 уч. г. Ростова (н/Д. ). Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 окт. 920.

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