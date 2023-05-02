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Чернышенко Андрей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышенко
Имя
Андрей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
23 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
46639. ЧЕРНЫШЕНКО, АНДРЕЙ Андреевъ. К. Бирючен. у., Старо-Ивановск. в., сл. Ново-Рождественки, 60 л.; — Острогожск. О. С., 1 п. 12, 154 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 23 Марта 907.

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