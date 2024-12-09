Мухтеев Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухтеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27811 МУХТѢЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мензелин. у., Токмацк. в., с. Пальчикова, 28 л.; — Самарск. О. С., 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Нояб. 908. | 905 49035 1651 У. | 901 68230 169 М. | 902 109643 1651 У., по сов. сь приг., напеч. въ 902 г. № 67102.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.