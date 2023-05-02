Денисов Семен Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3842. ДЕНИСОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Юрьев-Польск. у., Паршинск. в., с. Пиногор. Н. С. 3 уч. Суздальск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. Срок исп. не указ., осужд. 9 мая 923.
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