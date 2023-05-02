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Денисов Семен Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Семен
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3842. ДЕНИСОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Юрьев-Польск. у., Паршинск. в., с. Пиногор. Н. С. 3 уч. Суздальск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. Срок исп. не указ., осужд. 9 мая 923.

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