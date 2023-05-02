Сухорский Александр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сухорский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88265. СУХОРСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ СТЕпановъ, 19 л. Мщ. г. Витебска; — Витебск. О. С., 3 Марта 911, 140, 13 и 1642 У., тюр. 21½ г. Исп. 5 Мая 911. | 909 31732 1647 У. | 906 14818 172 М. | 7 Мая 907 г. У. Чл. О. С. по Витебск. у., за кражу, тюр. 9 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.