Росляков Алексей Ульянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Росляков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ульянович
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8343. РОСЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВИЧ, 34 л., Тамбовск. у., Дмитриевщинск. в., д. Платоновки. Н. С. 11 р. Тамбовск. у. Ст. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 мая 923.
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