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Росляков Алексей Ульянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Росляков
Имя
Алексей
Отчество
Ульянович
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8343. РОСЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВИЧ, 34 л., Тамбовск. у., Дмитриевщинск. в., д. Платоновки. Н. С. 11 р. Тамбовск. у. Ст. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 мая 923.

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