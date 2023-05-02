Захарова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Мария Ивановна

Захарова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захарова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4893. ЗАХАРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 29 л., Тюменск. г., Сургутск. у., Ново-Никольск. в. Н. С. Сургутск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 12 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.