Хромых Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромых Максим Андреевич

Хромых Максим Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромых
Имя
Максим
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
03 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
12995. ХРОМЫХ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, 42 л., Черниговок. г., Суражск. у., Лушатинск. в., д. Сенчи. Иркутск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. гр. 3 г. П. в. з. с. 3/І—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close