Хромых Максим Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромых
- Имя
- Максим
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12995. ХРОМЫХ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, 42 л., Черниговок. г., Суражск. у., Лушатинск. в., д. Сенчи. Иркутск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. гр. 3 г. П. в. з. с. 3/І—24.
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