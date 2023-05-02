Ага Пантелеймон Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ага
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129290. АГА, ПАНТЕЛЕЙМОНЪ спиридоновъ. Царан. в. и с. Бравича, Оргѣевск. у., 22 л.; — Кишиневск. О. С., 14², 16 и 170¹ М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 137961 в по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 34929, тюр. 1½ г. Исп. 12 Іюня 909.
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