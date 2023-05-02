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Рогаткин Петр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогаткин
Имя
Петр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
18582. РОГАТКИН, ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Карачевск. у., Дроновск. в., д. Яковлевой; — Н. С. 5 уч. Карачевск. у. Убийство, лиш. св. 20 л. Исп. 16 апр. 920.

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