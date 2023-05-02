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Домов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
14676. ДОМОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Мологск. у., Марьинск. в., д. Орехова; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Мошеннич., расстрел, по амн. нак. зам. 20 г. пр. р. Исп. 30 окт. 920.

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