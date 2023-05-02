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Игнатьев Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
10 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3923. ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Новоторжск. у., Жадринск. в., д. Дубовицы. Н. С. 20 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/ѴІІ—24. 

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