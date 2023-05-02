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Шевелев Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевелев
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
04 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
13613. Шевелев Василий Григорьевич, 48 л., Сальск. окр., Зимовниковск. р., хутора Рубашкинского. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 106, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 4 янв. 926.

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