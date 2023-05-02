Агалар-Оглы Мухтар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агалар-Оглы
- Имя
- Мухтар
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129291. АГАлАРЪ-ОГЛЫ, МУХТАРЪ. Мщ. г. Ордубата, Нахичеванск. у., 17 л.; — Завѣд. Ордубатск. Мир. уч. 15 Дек. 908, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Янв. 909.
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