Войновский Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войновский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1117. Войновский Михаил Степанович, 30 л., Пермск. г., г. Шадринска. Главсуд. Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 16, 105, 1 ч. 106, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 23/ѴІІ—26.
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