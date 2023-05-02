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Бурлаков Егор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурлаков
Имя
Егор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
27 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
919. Бурлаков Егор Трофимович, 46 л., Тюменск. г., Ялуторовск. у., Казакск. в и с. Н. С. Деж. кам. г. Челябинска. Ст. 180, лиш. св. 9 м. П. в. з. с. 27/І—26.

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