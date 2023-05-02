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Солодянцин Павел Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солодянцин
Имя
Павел
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
29079. СОЛОДЯНЦИН, ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, 27 л. Гр. Вятск. у., Нагорск. в.; — С. 27 зап. стр. п-ка г. Н.-Новгорода. Халатн. отн. к. службе, ½ г., с зач. 3 м. пр. з. Исп. 6 окт. 920.

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