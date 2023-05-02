Котов Семен Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25316. КОТОВ, СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 55 л. Гр. Бельск. у., Ленинск. в., д. Мал.-Черни; — Р. В. Г. Александровск. ж. д. Грабеж, лиш. св. 20 л., зач. 8 м. и 13 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 13 июля 920.
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