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Максимов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8572. МАКСИМОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 52 л., Кунгурск. у., Тихановск. в. Пермск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 2 г. 4 м. Исп. 26 апр. 923.

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