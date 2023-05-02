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Бредихн Никифор Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бредихн
Имя
Никифор
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130311. БРЕДИХНЪ, НИКИФОРЪ ЕФИМОВЪ. К. Лебедянск. у., Красинск. в., д. Бредихина, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Зарайск. у. 30 Сент. 909, 13, 16 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 74872, тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909.

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