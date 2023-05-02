Бредихн Никифор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бредихн
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130311. БРЕДИХНЪ, НИКИФОРЪ ЕФИМОВЪ. К. Лебедянск. у., Красинск. в., д. Бредихина, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Зарайск. у. 30 Сент. 909, 13, 16 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 74872, тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909.
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