Брюхов Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюхов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13532. БРЮХОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л. Гр. Осинск. у., Брюховск. в. и д.; — Н. С. 8 уч. Осинск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г. Исп. 18 дек. 920.
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