Кнышев Павел Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кнышев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6045. КНЫШЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, 28 л., Гомельнск. у. и в., с. Красного, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 114 ч. 2, 116, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 8 окт. 923.
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