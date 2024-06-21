Ужаев Данила Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ужаев
- Имя
- Данила
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140293. УЖАЕВЪ, ДАНИЛА МАКСИМОВЪ. К. Ядрин. у., Балдаевск. в., д. Сетъ-Касы, 40 л.; — З. Н. 1 уч. Ядрин. у. 24 Іюля 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 1 Окт. 909. | 22 Авг. 907 г. З. Н. 2 уч. Курмышск. у. за кражу — тюр. 3 м.
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