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Турковский Степан Назаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турковский
Имя
Степан
Отчество
Назаров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140215. ТУРКОВСКІЙ, СТЕПАНЪ НАЗАРОВЪ. Мщ. г. Умани, 23 л.; — Уманск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 148, 152, 1630 и 1632 У., по сов. съ съ приг. М. С. 1 уч. Уманск. окр. отъ 10 Нояб. 908 г. (172 М. — тюр. 3 м.), каторж. раб. 6 л. Исп. 23 Окт. 909. | 908 78400 169 М.

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