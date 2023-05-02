Турковский Степан Назаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турковский
- Имя
- Степан
- Отчество
- Назаров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140215. ТУРКОВСКІЙ, СТЕПАНЪ НАЗАРОВЪ. Мщ. г. Умани, 23 л.; — Уманск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 148, 152, 1630 и 1632 У., по сов. съ съ приг. М. С. 1 уч. Уманск. окр. отъ 10 Нояб. 908 г. (172 М. — тюр. 3 м.), каторж. раб. 6 л. Исп. 23 Окт. 909. | 908 78400 169 М.
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