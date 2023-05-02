Кухарчук Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухарчук Нина Антоновна

Кухарчук Нина Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кухарчук
Имя
Нина
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
01 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6025. КУХАРЧУК НИНА АНТОНОВНА, 23 л., Рд. в Гродненск. г., Пружанск. у., Ревячинск. в., д Заречье. В. Т. кавал. частей Западн. фр. Ст. 180 П. «ж», лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 1/ІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close