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Фролов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
29966. ФРОЛОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 16 л. Гр. Мологск. у., Ново-Троицк. в.; — Кража, пр. р. 6 м. Исп. 13 мая 920.

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