Вышкулатов Виктор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вышкулатов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45912. ВЫШКУЛАТОВЪ, ВИКТОРЪ ПЕТровъ (онъ же Вошкулатъ). К. Переяслав. у., Бориспольск. в., м. Борисполя, 23 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Мая 905. | 903 62773 1655 У. | 99 80166 170 М. | 902 20928 1655 У. | 99 52881 169 М.
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