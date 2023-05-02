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Гавриков Андрей Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гавриков
Имя
Андрей
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45927. ГАВРИКОВЪ, АНДРЕЙ АНТОНОВЪ. К. изъ сс.-п. Туринск. у., Гаринск. в., д. Поспѣловой, 49 л., рд. Ефремов. у., Каменск. в., въ с. Калинкѣ; — Тобольск. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135, 149, 2 и 3 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. Исп. 29 Апр. 905. | 86 75942 1653 У.

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