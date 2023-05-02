Гавриков Андрей Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45927. ГАВРИКОВЪ, АНДРЕЙ АНТОНОВЪ. К. изъ сс.-п. Туринск. у., Гаринск. в., д. Поспѣловой, 49 л., рд. Ефремов. у., Каменск. в., въ с. Калинкѣ; — Тобольск. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135, 149, 2 и 3 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. Исп. 29 Апр. 905. | 86 75942 1653 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.