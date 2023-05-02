Харькин Илья Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харькин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140758. ХАРЬКИНЪ, ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Валдайск. у., Канецк. в., д. Покровской, 22 л.; — Валдайск. У. С. 28 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 22 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.