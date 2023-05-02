Постарнак Филимон Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Постарнак
- Имя
- Филимон
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29382. ПОСТАРНАКЪ, ФИЛИМОНЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. с. Рахманова, Яцковск. в., Стародубск. у., 25 л.; — Стародубск. О. С., 1 п. 1 м. 1647 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 24 Янв. 909. | 908 38349 180 М. | 902 68312 1647 У. | 907 53132 172 М. | 901 48279 169 М. | 904 61447 1642 У. .
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