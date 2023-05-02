Максимович Сергей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимович
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8590. МАКСИМОВИЧ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Туринск. у., Кумаринск. в., п. Калаченского. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. ст. 180 п. «ж», 208 ч. 1, лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 28 июля 923
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