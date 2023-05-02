Туров Георгий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туров
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12823. Туров Георгий Семенович, 24 л., Канск. окр., Абанск. р. и с. В. Т. 12 стр. див. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 25 авг. 926.
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