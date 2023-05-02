Пекеров Мордка Липов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пекеров
- Имя
- Мордка
- Отчество
- Липов
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85987. ПЕКЕРОВЪ, МОРДКА ЛИПОВЪ (онъ же Пекаровъ), 30 л. Мщ. кол. Абазовки, Корытнянск. в., Балтск. у., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 11 уч. г. Кіева, 23 Янв. 910, 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 7 Авг. 910. | 908 148317 169 М. | 905 63199 169 М.
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