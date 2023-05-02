Фролов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12761. ФРОЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 51 г., Стародубск. у., Воронковск. в. Гомельск. Губсуд. Ст. Ст. 2 Ч. 73, 88, лиш. св. 1 Г. И пор. пр. 3 Г. П. В 3. С. 17/ХІІ—24.
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