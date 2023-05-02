Росляков Афанасий Нестерович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Росляков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Нестерович
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28254. РОСЛЯКОВ, АФАНАСИЙ НЕСТЕРОВИЧ, 18 л. Гр. Сеннинск. у., Латыговск. в., д. Павловичи; — Н. С. 3 уч. Сеннинск. у. Присвоение, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 13 янв. 920.
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