Скворцев Филипп Назаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Назаров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87625. СКВОРЦЕВЪ, ФИЛИППЪ НАЗАровъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бирск. у., Старо-Петровск. в., д. Рѣпьевки, рд. т. же у., Базановск. в., въ с. Печенкинѣ; — Уфимск. О. С., 16 Февр. 911, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 7 Іюня 911. | 909 95893 170 М. | 901 15259 169 М. | 905 50507 1643 У. | 96 25939 177 М. | 903 101586 169 М. | 95 28640 178 М.
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