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Иващенко Александр Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иващенко
Имя
Александр
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5238. ИВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 19 л., Полтавск. г. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 86 ч. 1, 142, 184 ч. 1, 194, лиш. св. 10 л. Исп. 4 июня 923.

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