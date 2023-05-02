Бурова Ирина Карпова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурова
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Карпова
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130449. БУРОВА, ИРИНА КАРПОВА. К. Нолинск. у., Пугинск. в., д. Кушкаловъ, 39 л.; — З. Н. 1 уч. Нолинск. у. 16 Сент. 909, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909.
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