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Шушанский Ицко Мордков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шушанский
Имя
Ицко
Отчество
Мордков
Дата исполнения приговора
15 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
37047. ШУШАНСКІЙ, ИЦКО МОРДКОВЪ. Лиш. ос. пр., 24 л., рд. въ г. Житомірѣ; — Житомір. О. С., 132 и 2 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. №74998. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 10 м. Исп. 15 Февр. 905.

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