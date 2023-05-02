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Редш Петр Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Редш
Имя
Петр
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28121. РЕДШ, ПЕТР АНТОНОВИЧ; — Р. Т. Трудком. Обл. немц. Повол. Должн. прест., лиш. св. 3 г. и штр. 50 тыс. р. Исп. 6 июня 920.

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