Чуркина Анна Климова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуркина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Климова
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141351. ЧУРКИНА, АННА КЛИМОВА. К. Череповецк. у., 2 Петреневск. в., д. Горки, 26 л., рд. въ г. Череповцѣ; — Г. С. 1 уч. г. Рыбинска 10 Окт. 909, 49 М., тюр. 15 дн. Исп. 30 Окт. 909.
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