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Чуркина Анна Климова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуркина
Имя
Анна
Отчество
Климова
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141351. ЧУРКИНА, АННА КЛИМОВА. К. Череповецк. у., 2 Петреневск. в., д. Горки, 26 л., рд. въ г. Череповцѣ; — Г. С. 1 уч. г. Рыбинска 10 Окт. 909, 49 М., тюр. 15 дн. Исп. 30 Окт. 909.

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